Długi weekend w Tomaszowie i regionie. Gdzie się bawić przed 1 listopada? Przegląd imprez

Stand-up w klubie Ęklawa, 29 października Maciej Brudzewski zaprasza na swój czwarty program komediowy "Skok na strach". W nowym materiale Maciek wyciąga na wierzch ludzkie lęki, obawy, paranoje aktualnego świata i bezlitośnie je wyśmiewa. Poznasz mnóstwo ciekawych postaci, znajdziesz się w sytuacjach co najmniej zwariowanych, by po chwili zorientować się, że wszystkie te historie w mniejszym lub większym stopniu są właśnie o Tobie. Support: Paweł Bakteria Bramy: 18:15 Start: 19 Bilety: 40 zł

29 października o godzinie 18 w Arenie Lodowej odbędzie się Upiorna Ślizgawka. Jak co roku, podczas półtoragodzinnej zabawy zaplanowano wiele niespodzianek.

Skansen Rzeki Pilicy, Groty Nagórzyckie - czy będą otwarte 1 listopada?

Od 2 listopada zmienią się godziny obsługi ruchu turystycznego w Skansenie Rzeki Pilicy oraz w Podziemnej Trasie Turystycznej Groty Nagórzyckie.

Od wtorku do piątku obie placówki czynne będą w godzinach 9-16, natomiast w soboty i niedziele od godziny 10 do godziny 16. We wtorek, 1 listopada, ze względu na dzień Wszystkich Świętych, i Skansen, i Groty będą nieczynne.

Dodatkowo w dniach 28-30 października oraz 1 listopada zamknięta będzie również Informacja Turystyczna. W najbliższy weekend – 29-30 października – do Skansenu Rzeki Pilicy oraz PTT Groty Nagórzyckie można wybrać się w godz. 10-16.

W niedziele nieczynny jest zamek królewski w Inowłodzu, a w soboty można go zwiedzać w godzinach 10-16.