Długi weekend sierpniowy w Tomaszowie i regionie. Będzie się działo! Przegląd imprez

Zamek w Inowłodzu otwarty przez cały weekend

15 sierpnia bramy Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu będą szeroko otwarte dla zwiedzających. Centrum kultury zaprasza na spacer po zamkowych komnatach, a później do wypoczynku na słonecznym dziedzińcu w godz. 12:00-18:00 (w tych samych godzinach zamek będzie otwarty w soboty i niedziele).

Koncert w Niebowie - Zuzanna śpiewa piosenki!

Piątek, 12 sierpnia 2022, godz. 20

Niebowo - Wincentynów 3, 26-332 Sławno

bilety - zrzutka do kapelusza. Na koncercie puszczony będzie kapelusz - wrzucasz do niego tyle, ile uznasz za stosowne. Sugerowana kwota to 30 zł (nie wypada wrzucić mniej – wypada więcej). Całość kwoty trafia do artystki.