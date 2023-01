Darmowe atrakcje na ferie w Tomaszowie Mazowieckim. Do wyboru ślizgawka, basen i wiele innych

Oferta przygotowana przez miejskie instytucje kultury i placówki oświatowe obejmuje nie tylko udział płatny, ale również szereg bezpłatnych atrakcji skierowanych do dzieci i młodzieży.

Miejskie Centrum Kultury oferuje najmłodszym bezpłatne „Bajkowe Poranki”, cykl projekcji bajek i filmów rysunkowych, które odbędą się w czasie ferii 14, 21 i 28 stycznia w godzinach 10-12 w Miejskim Centrum Kultury TKACZ, przy ul. Niebrowskiej 50.

Centrum zaprasza również do udziału w Grze Miejskiej „Odkrywcy Tomaszowa”, którą zaplanowano na 16 i 27 stycznia, godz. 10-13 (zapisy odbywają się w Informacji Turystycznej, plac Kościuszki 29). Ponadto placówka oferuje bezpłatny udział w warsztatach literacko-teatralnych – 18 stycznia, godz. 13-14 oraz w warsztatach ceramicznych – 24 stycznia, godz. 13-15 w Miejskim Centrum Kultury BROWARNA, ul. Browarna 7. W MCK odbędzie się również konkurs „Tomaszowskie Talenty” skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat – data konkursu to 19 stycznia (MCK TKACZ, zgłoszenia do 16 stycznia).