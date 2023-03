Czy Inowłódz zostanie miastem? Znamy wyniki konsultacji z mieszkańcami

Inowłódz to kolejna miejscowości w naszym regionie, która stara się o odzyskanie praw miejskich. Niedawno prawa miejskie odzyskał Ujazd, który od 1 stycznia tego roku jest już miastem. Teraz z tematem zasugerowanym przez wojewodę łódzkiego, który mierzą się mieszkańcy i władze Inowłodza. Inicjatywa wojewody ma związek z rządowym planem, by na 160. rocznicę Powstania Styczniowego miejscowości, które utraciły prawa miejskie w wyniku działań zaborców, ponownie mogły zostać miastem. Inowłódz to jedna z najstarszych miejscowości w powiecie tomaszowskim, która prawa miejskie otrzymała już w 1370 roku, a jej początki sięgają przełomu IX i X wieku. Status miasta Inowłódz stracił w 1870 roku w wyniku decyzji zaborców, czyli dokładnie pół wieku później.

Przez ostatnie tygodnie w sprawie mogli się wypowiedzieć mieszkańcy Inowłodza, niestety zainteresowanie konsultacjami było niewielkie, udział w nich wzięło 312 osób, co stanowi 8,3 proc. wszystkich (3748) uprawnionych do głosowania mieszkańców. 199 osób było za przywróceniem praw miejskich, 102 osoby były przeciwko, a kilka wstrzymało się od głosu. W ubiegłym roku podobne konsultacje odbywały się w Ujeździe, tam również zainteresowanie sprawą było niewielkie, udział wzięło w nich niewiele ponad 20 proc. mieszkańców.