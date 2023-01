Coraz mniej urodzeń, mniej małżeństw, ale i mniej zgonów - czyli dane demograficzne za 2022 rok w Tomaszowie Mazowieckim

Urząd Stanu Cywilnego w Tomaszowie Maz. podsumował już 2022 rok i niestety wnioski płynące z przekazanych danych nadal nie napawają optymizmem. W 2022 roku USC w Tomaszowie zarejestrował co prawda mniej zgonów, niż rok wcześniej, gdy trwała pandemia koronawirusa, ale urodziło się jeszcze mniej dzieci, niż w ostatnich latach, zawarto też mniej małżeństw.

Mniej zgonów, ale wciąż dużo

Przypomnijmy, że dramatyczny bilans całego, w dużej mierze wciąż pandemicznego 2021 roku zamknął się w Tomaszowie liczbą 1482 zgonów, co rok do roku oznaczało wzrost o 5 procent. W 2022 roku liczba zgonów spadła i wynosi 1287, to wciąż sporo, bo przed pandemią ilość zgonów utrzymywała się na poziomie około 1200 (rok 2019 USC w Tomaszowie zamknął ilością 1215 zgonów, a jeszcze rok wcześniej było ich 1227).