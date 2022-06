Ceramika Paradyż zorganizowała piknik dla dzieci pracowników i uchodźców z Ukrainy [ZDJĘCIA]

Dekorowanie płytek, mini zoo, animacje, dmuchańce, smakołyki, rzemieślnicze lody, lemoniada, przekąski, konkursy z nagrodami, a także strefa relaksu w malowniczo położonym ośrodku nad Pilicą. To tylko niektóre z atrakcji przygotowanych specjalnie na to wydarzenie. Ogromną popularnością cieszyły się również aktywności sportowe: wyścigi rowerowych gokartów, gra w piłkę nożną oraz plażową na specjalnych boiskach. Wszystko po to, aby tego dnia najmłodsi mieli jak najwięcej zapewnionych atrakcji do zabawy, a przede wszystkim doskonałą okazję na rodzinne spędzenie czasu z najbliższymi. W tym roku oprócz pociech pracowników Ceramiki Paradyż, w pikniku udział wzięły dzieci oraz ich opiekunowie z Ukrainy przebywający na terenie ośrodka.

- Ceramika Paradyż od lat chętnie organizuje wydarzenia dla pracowników oraz angażuje się w akcje charytatywne i działalność społeczną. Nasza radość i satysfakcja są jeszcze większe, kiedy możemy sprawić, że dzieciaki są szczęśliwe. Od początku wojny w Ukrainie podjęliśmy działania, które miały na celu wsparcie tych najbardziej potrzebujących. Organizując piknik dla dzieci naszych pracowników uznaliśmy, że nie może tu zabraknąć także podopiecznych Fundacji. Cieszymy się, że mogliśmy wspólnie spędzić ten dzień na dobrej zabawie, zapominając przez chwilę o codziennych troskach - powiedziała Beata Derewęda-Kotusiewicz, koordynatorka wydarzenia, dyrektor administracji i zarządzania nieruchomościami Ceramiki Paradyż.