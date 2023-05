Bieg Wikinga (Vikigs Run) 2023 w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim. Zobaczcie ZDJĘCIA i VIDEO

Bieg Wikinga (Vikigs Run) 2023 w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim

W najbardziej prestiżowym biegu elite pro za każdą utraconą opaskę przed metą należało, pokonać rundę karną, a po utracie 3 opasek zawodnik spadał do serii biegów bez klasyfikacji i resztę trasy pokonywał na zasadach OPEN. Każdą przeszkodę należało pokonać samodzielnie. Jakakolwiek pomoc innych zawodników lub z zewnątrz powodowała dyskwalifikację (zawodnika, który otrzymuje pomoc oraz zawodnika lub zawodników, którzy mu pomagają).

Bieg Wikinga zorganizowano na terenie Nadleśnictwa Smardzewice. Biegacze startowali w kilkudziesięciu turach od godz. 9:00 do 15:00 z przystani kajakowej nad Pilicą. Po drodze mieli do pokonania 35 różnego rodzaju przeszkód, niektóre z nich bardzo wymagające. Każdy miał trzy "życia", czyli opaski, które odcinano, jeśli zawodnik nie zdołał pokonać przeszkody.

Vikings Run podzielono na kilka tras zróżnicowanych pod względem długości, trudności i liczby przeszkód, tak by swoich sił mogli spróbować młodsi i starsi oraz bardziej i mniej doświadczeni zawodnicy. Na najwytrwalszych czekał RUN LEGEND czyli 10 kilometrów na lądzie z wszystkimi przeszkodami i 2 kilometry do pokonania kajakiem. Dla najmłodszych Wikingów czekała trasa specjalna RUN KIDS, składająca się z dwudziestu ciekawych przeszkód rozmieszonych na trasie jednego kilometra.

Start w biegu Vikings Run to nie tylko możliwość aktywnego wypoczynku na łonie natury – to także idealna okazja do zwiedzenia malowniczych okolic Jeziora Sulejowskiego i zachwytu nad pięknem smardzewickich lasów.