Bieg "Razem po zdrowie" odbył się w Niewiadowie. Na stracie biegacze w każdym wieku [ZDJĘCIA]

Bieg został zorganizowany w trzech kategoriach wiekowych. Jak pierwsze na starcie stanęły dzieci i młodzież w wieku od 9 do 16, a następnie najmłodsze dzieci w wieku od 2-8 lat. Miały one do przebiegnięcia dystans 500 metrów. Główny bieg miał długość 10 km i prowadził trasą z Niewiadowa przez Wykno i Szymanów. Na wszystkich biegaczy czekały pamiątkowe medale, a na najlepszych również nagrody.

Dzięki Fundacji Nu-Med można było zapisać siebie i swoje rodziny na bezpłatne badania konsultacyjne dermatologiczne z badaniem dermatoskopowym (badanie znamion) oraz kolonoskopię.