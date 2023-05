Bieg przez Polskę dla Oliwki z Tomaszowa. Przebiegną 739 km z Zakopanego do Sopotu, by pomóc chorej 12-latce Marek Obszarny

Bieg przez Polskę dla Oliwki z Tomaszowa. Pokonają 739 km, by pomóc chorej 12-latce. Bieg wystartuje 18 maja z Zakopanego, by 21 maja dotrzeć do Sopotu. Oliwka ma 12 lat. Urodziła się z przepukliną oponowo-rdzeniową, skoliozą, niedorozwojem kości krzyżowej i dolnych kręgów lędźwiowych oraz wadami miednicy, żeber i kręgosłupa. Dziewczynka jest silna, odważna i ma ogromną chęć życia.