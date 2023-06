Bieg Antoniański w Tomaszowie odbył się już po raz piąty w ramach Dni Antoniańskich, 12.06.2023. ZDJĘCIA, VIDEO

- Bierzemy udział, bo jesteśmy sportową rodziną i każdy z nas ma styczność z bieganiem. Staramy się aktywnie spędzać czas, wpajamy to też naszym dzieciom, że warto uprawiać sport, że to dużo daje - mówi tomaszowianka Paulina Bąk, uczestniczka V Rekreacyjnego Biegu Antoniańskiego. - Wychowujemy ich w takim sportowym duchu od pokoleń - od dziadka, który zaczął to wszystko, przez mamę, która do tej pory biega maratony i ultramatratony. Nasz najmłodszy biegł z nami jeszcze w wózku, ale 5-latek przebiegł już cały dystans i jestem z niego bardzo dumna.