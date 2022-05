Bezpłatny tor wrotkarski otwarty w centrum Galerii Tomaszów. Do kiedy będzie czynny? [ZDJĘCIA]

Tor wrotkarski w Galerii Tomaszów czynny będzie do 4 czerwca, w godz. 12 - 20

Na małych i dużych pasjonatów ośmiu kółek czeka mobilna wrotkarnia z pełnym zapleczem. Dodatkowo, w dniach 1 do 4 czerwca, będzie można wziąć udział w specjalnym konkursie i wygrać wrotki dla dorosłego lub dla dziecka.

Z mobilnego, bezpłatnego toru wrotkarskiego będzie można korzystać przez prawie dwa tygodnie, aż do 4 czerwca (sobota). Wszyscy fani wrotek mają do dyspozycji 150 kwadratowych toru do jazdy, który wyłożony jest specjalną, bezpieczną nawierzchnią.