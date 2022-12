Będzie zabawa sylwestrowa 2022/2023 na pl. Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim!

W tym roku będzie zabawa sylwestrowa na pl. Kościuszki w Tomaszowie - taką informację w czwartek podał prezydent Marcin Witko. Początkowo miejskiego sylwestra miało nie być, w ostatnich dniach prezydent w mediach społecznościowych przeprowadził ankietę wśród tomaszowian, z której wynikało, że mieszkańcy chcą wspólnie bawić się w centrum miasta. Tak też się stanie.

- W związku z wynikami ankiety, zorganizujemy miejskiego sylwestra na pl. Kościuszki tak jak robiliśmy to corocznie. Ze względu na wasze głosy co do zwierzaków i oszczędności zrezygnujemy z pokazu sztucznych ogni - przekazał prezydent Marcin Witko.