Będzie nowy most w Prażkach na rzece Miazga w gminie Będków. Rolnicy czekają na niego od dawna

Będzie nowy most w Prażkach na rzece Miazga w gminie Będków

Będzie nowy most w Prażkach na rzece Miazga w gminie Będków - obwieściły władze powiatu tomaszowskiego. Na tę inwestycję rolnicy czekali od dawana. Już 12 lat temu - w 2011 roku - pisali petycje i wówczas stary most naprawiono, ale w ub. roku trzeba już było wyłączyć go z użytkowania. Nowy most we wsi Prażki, a właściwie przepust, powstanie w ramach wykonywanej za 2 mln zł rozbudowy drogi powiatowej 1506E. Podpisano już umowę z wykonawcą.