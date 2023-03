Będą darmowe szczepienia na HPV w Tomaszowie Maz. ORDN pozyskał pieniądze

Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim pozyskał 350 tys. zł na realizację „Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2022-2024". Pieniądze pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego. W ramach programu w mieście zostaną przeprowadzone szczepienia przeciwko HPV. Na razie nie wiadomo jeszcze ile osób i w jakim wieku zostanie objętych programem. Czekamy na szczegóły.

W Polsce szczepienia przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV) są zalecane, ale niefinansowane z budżetu Ministra Zdrowia. Powinny być wykonane szczególnie osobom przed inicjacją seksualną. Bezpłatne szczepienia przeciw HPV oferują niektóre samorządowe programy profilaktyczne.

Wirus HPV (Human Papillomavirus) to ludzki wirus brodawczaka. Wyróżnia się 150 typów HPV chorobotwórczych dla człowieka, wśród których, typy 16 i 18 należą do wysoko onkogennych typów wirusa, które odpowiadają za zmiany przedrakowe szyjki macicy i raka szyjki macicy. Do zakażenia HPV dochodzi drogą płciową, najczęściej w początkowym okresie po rozpoczęciu aktywności seksualnej. W ciągu swojego życia 50-80% aktywnych seksualnie kobiet i mężczyzn było lub będzie zakażonych HPV. Zakażenia HPV mogą prowadzić również do raka odbytu, przestrzeni ustno-gardłowej, pochwy, sromu, prącia.

Rak szyjki macicy jest czwartym pod względem częstości występowania nowotworem złośliwym u kobiet na świecie. Każdego roku umiera ponad 340 000 kobiet, a liczba nowych zachorowań oceniana jest na ponad 600 000. Ponad 80% wszystkich zachorowań występuje w krajach rozwijających się. W Polsce każdego roku prawie 3000 kobiet dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy.