Ale Kino w MCK Tkacz – „Nigdy cię tu nie było”. Przed nami kolejny seans

Kolejny film z cyklu Ale Kino będzie można obejrzeć już 12 kwietnia w sali kinowej KiTKA w Miejskim Centrum Kultury Tkacz przy ul. Niebrowskiej 50. Wyświetlony zostanie thriller pt. „Nigdy cię tu nie było”. W główną rolę wciela się znany m.in. z „Jokera” Joaquin Phoenix. Początek seansu o godz. 18.

„Nigdy cię tu nie było” to historia pełnego sprzeczności mężczyzny (Joaquin Phoenix) z mroczną przeszłością. Działał zawsze sam i zawsze poza prawem: przez wiele lat przyjmował zlecenia, z którymi system sprawiedliwości nie dawał sobie rady i których nie chciał się podjąć żaden prywatny detektyw. Widział już prawie wszystko. Prześladujące go wspomnienia sprawiają, że chciałby, aby świat o nim zapomniał. Jednak, poruszony historią uprowadzonej dziewczyny, podejmie się jej odnalezienia. Gotowy na wszystko, by odnaleźć młodą kobietę, niespodziewanie otrzyma szansę ocalenia samego siebie. Film szkockiej reżyserki Lynne Ramsay okrzyknięty został odpowiedzią na „Taksówkarza”. To pełen pasji i gniewu thriller, który zachwyca precyzyjnie skonstruowaną intrygą i mistrzowską grą Joaquina Phoenixa.

„Nigdy cię tu nie było” na festiwalu filmowym w Cannes w 2017 roku został nagrodzony za najlepszą rolę męską (Joaquin Phoenix) oraz najlepszy scenariusz (Lynne Ramsay). Bilety w cenie 7 zł są do nabycia przez portal Biletyna.pl, a także stacjonarnie w Miejskim Centrum Kultury przy pl. Kościuszki 18 oraz w Informacji Turystycznej przy pl. Kościuszki 29.