Akcja ekopakowania prezentów w Galerii Tomaszów już od dzisiaj. Jak skorzystać z oferty?

Od 17 do 23 grudnia w Galerii Tomaszów można wziąć udział w akcji ekopakowanie prezentów

Co trzeci z nas, myśląc o tegorocznych upominkach świątecznych, rozważa zakup ekologicznego prezentu. Za ekologiczny uznajemy prezent przyjazny środowisku (42%), nadający się do recyklingu (34%) czy wykonany z naturalnych materiałów (32%). Planując ekologicznie prezenty bierzemy pod uwagę kosmetyki (34%) i książki (30%) oraz karty podarunkowe (27%) – tak wynika z badania SW Research przeprowadzonego na zlecenie NEPI Rockcastle, właściciela m.in. Galerii Tomaszów. Co ciekawe lokalnie myślimy podobnie i dopiero w czwartej kolejności zwracamy uwagę na pochodzenie czy miejsce produkcji potencjalnego prezentu pod choinkę - informuje tomaszowska galeria.