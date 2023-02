Aby Zalew Sulejowski nie przeciekał. Tak wyglądało wykładanie zbiornika folią [ZDJĘCIA]

Dno zbiornika wyłożone folią

Mało kto dzisiaj pamięta, że było to nowatorskie przedsięwzięcie, dokonane w rozmiarach nie spotykanych dotychczas w kraju. Miało ono zapobiec przeciekaniu wody z zalewu przez zaporę ziemną. W tym celu uszczelniono nie tylko jej podwodną skarpę, ale także dno zbiornika na długości 1 km w górę i na całej jego szerokości.

Interesujące informacje o szczegółach tej operacji zawiera wydana w 1980 roku „Monografia Zbiornika Wodnego Sulejów”. Została opracowana przez zespół na czele z mgr. inż. Zbigniewem Ambrożewskim, kierującym wcześniej budową tegoż zalewu. Można się z niej np. dowiedzieć, że przy samej zaporze wykonano tzw. fartuch z gliny o szerokości 50 m i grubości 50 cm, przysypany ochronną warstwą piasku grubości 50 cm. Z uwagi na skaliste podłoże do uszczelnienia lewej skarpy zbiornika, ciągnącej się od tamy do końca Starej Wsi, wystarczyło uszczelnienie „ekranem” z płyt żelbetowych. Wykonano go na miejscu.