30 lat temu po raz pierwszy zagrała WOŚP. Tak wyglądał finał WOŚP w Tomaszowie Maz. przed 10 laty - STARE ZDJĘCIA

30 lat temu, 3 stycznia 1993 roku, po raz pierwszy w Polsce zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Największa w kraju orkiestra z czerwonym sercem w tle gra nieprzerwanie do dziś, a kolejny finał WOŚP odbędzie się już 28 stycznia.

Z tej okazji sięgnęliśmy do naszego archiwum, by powspominać, jak finały WOŚP wyglądały dawniej w Tomaszowie Mazowieckim i naszym regionie. Zobaczcie zdjęcia z początku minionego dziesięciolecia, m.in. roku 2012 i 2013! Od początku w akcję niesienia pomocy włączali się m.in. miejskie placówki kultury, tomaszowscy policjanci, Ceramika Paradyż, tomaszowscy harcerze, klub tomaszowskich morsów, a także obecny szef sztabu Bogdan Smolarek i Tomasz Zdonek, cukiernia Tomasza Mazurka, tomaszowski Automobilklub oraz wielu innych mieszkańców Tomaszowa. Co roku organizowano koncert finałowy, wiele licytacji i atrakcji, a kwota na rzecz WOŚP z roku na rok rosła.