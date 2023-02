100-lecie RKS Lechii Tomaszów. Takie były początki działalności klubu! STARE ZDJĘCIA

Stuletnia historia powstania klubu zaczyna się w listopadzie 1923 roku, czyli na początku trudnego okresu międzywojennego. Zainteresowanie sportem wśród tomaszowian było ogromne. Na terenie miasta uprawiono wiele dyscyplin takich jak: siatkówka, lekkoatletyka, koszykówka, tenis stołowy, kajakarstwo, boks, podnoszenie ciężarów, szachy, łucznictwo, tenis ziemny, czy brydż sportowy. Początkowo były one uprawiane hobbistycznie i rozwinęły się w późniejszych latach działalności klubu. Największe zainteresowanie skupiała jednak piłka nożna.

Pomysłodawcą założenia Lechii był doskonale znany w lokalnym środowisku, znakomity zawodnik Zdzisław Kubicki, który cieszył się olbrzymią sympatią młodzieży. To on został pierwszym prezesem klubu. Oprócz niego założycielami Lechii byli: Leon Drajling, Stanisław Boruń, Józef Skrzypiński, Jan Segiet, Edward Segiet, Kazimierz Elas, Feliks Kuczera, Henryk Lasota, Alfons Drajling, Bolesław Kazarewski, Władysław Marciniak, Marian Mąkola, Henryk Kraska. Ze względu na problemy lokalowe zebrania klubowe odbywały się w prywatnym mieszkaniu Leona Drajlinga oraz po godzinach pracy w portierniach fabryk. Zapał zawodników do treningów przechodził najśmielsze oczekiwania. Dosłownie w każdej wolnej chwili grano w piłkę. Największym problemem Lechii w tamtym okresie był jednak brak sprzętu sportowego. Zawodnik przed meczem wyposażany był jedynie w koszulkę, natomiast resztę sprzętu sportowego (buty, spodenki i getry) musiał mieć własne. Każdy mógł tylko pomarzyć o butach piłkarskich z prawdziwego zdarzenia. Dominowały głównie zwykłe trzewiki, które na specjalne zamówienie były wzmacniane przez szewców metalowymi noskami.